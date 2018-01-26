МИД РФ заявил о непризнании односторонних санкций США против КНДР

Москва, 26 января. Россия не считает себя обязанной исполнять санкции, принятые Соединенными Штатами против Северной Кореи в одностороннем порядке. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Он подчеркнул, что Москва намерена выполнять лишь ограничительные меры, принятые Советом Безопасности ООН. В то же время, у России нет каких-либо обязательств в связи с санкциями Вашингтона против Пхеньяна.

«Мы будем выполнять только санкции, которые принимает СБ ООН. И односторонние американские санкции не признаем. И у нас нет никаких международных обязательств их выполнять», — отметил Моргулов.

Накануне российские пользователи социальных сетей отреагировали на очередные санкции США против Российской Федерации. Граждане отметили крайне непоследовательную позицию Вашингтона в отношении Москвы.