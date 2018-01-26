Сирийская оппозиция склоняется к участию в конгрессе нацдиалога в Сочи

Вена, 26 января. Сирийский оппозиционный комитет по переговорам может принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к переговорному процессу.

«Есть признаки, что Сирийский оппозиционный комитет примет приглашение на Конгресс сирийского национального диалога. Решающим фактором может стать инициатива о перемирии в районе Восточная Гута, выдвинутая Россией», — отметил источник.

В настоящее время делегаты сирийского оппозиционного комитета проводят встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. По информации источника, они продолжают обсуждать возможное участие оппозиции в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс сирийского национального диалога состоится 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил на конгресс порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждался вопрос о подготовке к проведению конгресса национального диалога Сирии в Сочи.