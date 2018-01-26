Каша в голове: россияне ответили США на новые санкции против России

Москва, 26 января. Российские пользователи социальных сетей ответили на новые ограничительные меры, которые Соединенные Штаты ввели против ряда физических и юридических лиц Российской Федерации.

Россияне отметили непоследовательность Вашингтона, который, декларируя желание улучшить отношения с Москвой, одновременно предпринимает недружественные действия.

«Новости одного дня: США расширили санкции против России. Посол США в России Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между США и Россией. Что у них там в головах творится, интересно?», — пишет один из пользователей Сети.

Новости одного дня:

США расширили санкции против России.

Посол США в России Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между США и Россией.



Что у них там в головах творится, интересно? — Голос Мордора (@spacelordrock) January 26, 2018

Граждане также обращают внимание, что Россия научилась использовать ограничительные меры на пользу отечественной экономике.

Как говорил, светлой памяти, М.Задорнов - Ну, тупые! Никак не могут понять, что санкции нам только на пользу)) И только в программе "60 минут",бьётся в истерике Надеждин! — Светлана Олесова (@olsvet13) January 26, 2018

О расширении американских санкций против России «из-за ситуации на Украине» сообщалось накануне.