Выборы-2018: четыре участка для голосования россиян появятся на Украине

Киев, 26 января. Не менее четырех избирательных участков откроются в российских дипломатических учреждений на Украине. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Центроизбиркома РФ Николай Булаев.

«На Украине предполагается формирование как минимум четырех участков для голосования. Понятно, что это крайне мало по сравнению с тем, что было раньше. Но это все-таки какая-то возможность для людей прийти и проголосовать», — отметил он.

Булаев отметил, что в целом ЦИК намерен отрыть 370 избирательных участков в 145 странах, передает РИА Новости. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя вопрос открытия избирательных участков в зарубежных странах, заявляла, что на Украине сложилась «совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине».

Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о намерении баллотироваться на четвертый срок. Он уже собрал необходимое число подписей для самовыдвижения.

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