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Выборы-2018: четыре участка для голосования россиян появятся на Украине
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    Выборы-2018: четыре участка для голосования россиян появятся на Украине

    21:55  26 Января 2018  /обновлено: 21:55  26 Января 2018
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    Выборы-2018: четыре участка для голосования россиян появятся на Украине

    Киев, 26 января. Не менее четырех избирательных участков откроются в российских дипломатических учреждений на Украине. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Центроизбиркома РФ Николай Булаев.

    «На Украине предполагается формирование как минимум четырех участков для голосования. Понятно, что это крайне мало по сравнению с тем, что было раньше. Но это все-таки какая-то возможность для людей прийти и проголосовать», — отметил он.

    Булаев отметил, что в целом ЦИК намерен отрыть 370  избирательных участков в 145 странах, передает РИА Новости. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя вопрос открытия избирательных участков в зарубежных странах, заявляла, что на Украине сложилась «совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине».

    Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о намерении баллотироваться на четвертый срок. Он уже собрал необходимое число подписей для самовыдвижения.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #выборы-2018 #избирательные участки
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