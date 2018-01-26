Выборы президента России: за рубежом сформировано более 370 избирательных участков

Москва, 26 января. Более 370 избирательных участков для голосования граждан РФ на предстоящих в марте выборах главы государства сформировано за границей. До конца следующего месяца будут определены составы зарубежных участковых избирательных комиссий.

Об этом рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

«МИД России в основном закончил формирование избирательных участков за рубежом – более 370 избирательных участков сегодня сформировано. При этом есть возможность у министерства иностранных дел в случае экстренной необходимости образовать еще избирательные участки, но мы надеемся, что такой потребности не будет», — цитирует Булаева РИА Новости.

Он отметил, что информацию обо всех участках Центризбирком в скором времени разместит в своей информационно-справочной базе.

Булаев также подчеркнул, что полностью создание зарубежных избирательных участков будет завершено до конца февраля, когда будут сформированы окончательные составы участковых избирательных комиссий.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ напомнил, что для тех россиян, кто планирует отдать свой голос за кандидата в президенты за границей, также будет доступна возможность проголосовать досрочно.

Напомним, единый день голосования в России назначен на 18 марта. Избирательная кампания, предшествующая выборам, находится в самом разгаре. Действующий российский лидер и кандидат в президенты Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, собрал в свою поддержку более 1,6 миллиона подписей. Согласно законодательству РФ, Путину было достаточно собрать 300 тысяч подписей, однако команда российского лидера превзошла показатель более чем в пять раз.

Владимир Путин. Биография.