18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: курды заявили об уничтожении танка ВС Турции под Африном
Россия
Выборы президента России: за рубежом сформировано более 370 избирательных участков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы президента России: за рубежом сформировано более 370 избирательных участков

    22:08  26 Января 2018  /обновлено: 22:12  26 Января 2018
    107

    Выборы президента России: за рубежом сформировано более 370 избирательных участков

    Москва, 26 января. Более 370 избирательных участков для голосования граждан РФ на предстоящих в марте выборах главы государства сформировано за границей. До конца следующего месяца будут определены составы зарубежных участковых избирательных комиссий.

    Об этом рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

    «МИД России в основном закончил формирование избирательных участков за рубежом – более 370 избирательных участков сегодня сформировано. При этом есть возможность у министерства иностранных дел в случае экстренной необходимости образовать еще избирательные участки, но мы надеемся, что такой потребности не будет», — цитирует Булаева РИА Новости.

    Он отметил, что информацию обо всех участках Центризбирком в скором времени разместит в своей информационно-справочной базе.

    Булаев также подчеркнул, что полностью создание зарубежных избирательных участков будет завершено до конца февраля, когда будут сформированы окончательные составы участковых избирательных комиссий. 

    Заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ напомнил, что для тех россиян, кто планирует отдать свой голос за кандидата в президенты за границей, также будет доступна возможность проголосовать досрочно.  

    Напомним, единый день голосования в России назначен на 18 марта. Избирательная кампания, предшествующая выборам, находится в самом разгаре. Действующий российский лидер и кандидат в президенты Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, собрал в свою поддержку более 1,6 миллиона подписей. Согласно законодательству РФ, Путину было достаточно собрать 300 тысяч подписей, однако команда российского лидера превзошла показатель более чем в пять раз.    

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #голосование #выборы-2018 #подписи #заграница
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин: Конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа

      21:24 26 Января 2018 370
      Читать
      18:22
      Вчера

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ
      17:41
      Вчера

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Вчера

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Вчера

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Вчера

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7753

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5763

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21502

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40418

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5329
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      22:38   26 Января 2018
      361
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      731
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      867
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      929