Выборы-2018: предвыборный штаб Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц

Москва, 26 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, передал в Центризбирком третий список его доверенных лиц, состоящий из 63 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Он сдан, находится в Центризбиркоме, ожидаем решения ЦИК. Это 63 человека», — сказал Кондрашов.

Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

22 января Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала второй список доверенных лиц Путина, в который вошли 154 человека. Доверенными лицами Владимира Путина стали артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, театральный деятель Эдуард Бояков, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский и многие другие.