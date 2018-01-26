Выборы президента 2018: избирательный штаб Путина подаст подписи в ЦИК 29 января

Москва, 26 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, планирует 29 января подать в ЦИК подписи, собранные в его поддержку. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Можем озвучить дату, когда понесем подписи: это 29-е число», — сказал Кондрашов в комментарии РИА Новости.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин принимает участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, однако поддержку кандидатуры Владимира Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей.