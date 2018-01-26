Клинцевич прокомментировал расширение антироссийских санкций США

Москва, 26 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал расширение Вашингтоном антироссийских санкций, заявив, что США перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям.

Он отметил, что русофобская политика США — это батарейки Energizer, которые, как следует из рекламы, «работают бесконечно».

«Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра. Русофобская политика США — это своего рода батарейки Energizer, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что Вашингтон окончательно выбрал путь «глобальной конфронтации с Россией». Это относится и к политике, и к отношениям с конкретными странами и даже к спорту, заявил Клинцевич.

По его словам, единственным правильным ответом на подобные действия будет «строительство самодостаточной России». Именно этим, подчеркнул Клинцевич, «мы уже занимаемся 15 лет».

Напомним, ранее стало известно о том, что США расширили санкции против России.

Отметим также, что российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию с антироссийским санкциями, еще летом прошлого года обратил внимание на то, что любые ограничительные меры являются обоюдоострым оружием. По словам президента России, санкции вредят как тем, против кого введены, так и тем, кто их инициировал.