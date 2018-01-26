Миронов рассказал о работе «справедливороссов» в предвыборной кампании Путина

Санкт-Петербург, 26 января. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что он нисколько не жалеет о ранее принятом решении сняться с выборов, чтобы поддержать президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на четвертый срок.

«Глядя на все, что происходит, я убеждаюсь, что принял правильное решение. Что же касается нашей работы в предвыборной кампании Владимира Путина: несколько десятков наших человек вошли в региональные штабы», — рассказал он.

По словам политика, схожесть политических взглядов справедливороссов и Путина доказывает уже то, что программа СР во многом напоминает «майские указы» президента, передает РИА Новости.

Напомним, что выборы пройдут 18 марта. Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый срок. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве самовыдвиженца. В декабре прошлого года «Справедливая Россия» на своем съезде поддержала кандидатуру Путина на выборах.

Владимир Путин. Биография