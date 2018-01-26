Путин: Конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа. Приветствие главы государства организаторам, участникам и гостям конкурса размещено на сайте Кремля.

«Один из самых авторитетных и престижных конкурсов России в области культуры, «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа, стал для представителей творческих профессий свидетельством большого успеха и признания», — отмечается в телеграмме от имени Путина.

Российский лидер подчеркнул, что лауреаты конкурса остаются преданными своему делу, демонстрируют высокий уровень мастерства и безупречный художественный вкус.

Следует отметить, что премию «Золотой орел» ежегодно вручает Национальная Академия кинематографических искусств и наук РФ.

Накануне Владимир Путин поздравил с юбилеем руководителя кинематографических искусств и наук России. Глава государства оценил выдающий вклад дирижера в развитие российской культуры.