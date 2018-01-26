Порошенко выразил благодарность Тиллерсону за новые санкции США против России

Давос, 26 января. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выразил благодарность госсекретарю США Рексу Тиллерсону за очередные антироссийские санкции. Об этом он заявил по итогам встречи с главой госдепартамента США Рексом Тиллерсоном в Давосе.

Ранее стало известно, что власти США расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются ограничительные меры. Под новые санкции США попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

«Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединенными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной», — сказал Порошенко.

Напомним, Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия на самом высоком уровне опровергает данные обвинения украинской стороны, отмечая, что Москва не является участником конфликта гражданского конфликта в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что заявления Киева о причастности Москвы к событиям в Донбассе бездоказательны, так как до сих пор нет конкретных фактов и доказательств, несмотря на постоянные обвинения с украинской стороны.