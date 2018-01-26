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В Госдуме назвали новые санкции США попыткой «свернуть курс» России
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    В Госдуме назвали новые санкции США попыткой «свернуть курс» России

    21:25  26 Января 2018  /обновлено: 21:26  26 Января 2018
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    В Госдуме назвали новые санкции США попыткой «свернуть курс» России

    Москва, 26 января. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал новые санкции США, отметив, что Вашингтон пытается свернуть национально ориентированный курс России.

    «Все это (экономические санкции и санкции в отношении отдельных персон — прим. ФАН) выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свернут»,  — заявил Новиков в интервью RT

    Он отметил, что Россия продолжит укреплять свою экономику, чтобы противостоять санкциям. По словам Новикова, эффективно бороться с давлением можно только в том случае, если все задачи, связанные с наращиванием экономического потенциала, развитием промышленности, сельского хозяйства и финансового сектора, будут решены.

    Напомним, под действие новых ограничительных мер США попали в том числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

    Информация о том, что Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, ранее появилась на сайте министерства финансов США.

    Отметим, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии летом прошлого года заявил, что любые санкции являются обоюдоострым оружием. По словам российского лидера, ограничительные меры наносят вред и тем, против кого введены, и тем, кто их инициировал.

    Путин также подчеркнул, что антироссийские санкции могут иметь определенные плюсы. В таких условиях лучше «включаются мозги, ресурсы, таланты», отметил президент РФ. 

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    Автор: Федор Веснин
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