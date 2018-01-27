Сирия, 27 января. Бывшие члены ИГИЛ1 предприняли несколько вылазок в провинции Дейр-эз-Зор. ВКС РФ и ВВС Сирии провели массированную воздушную атаку позиций террористов в южной части Идлиба. Продолжились бои между силами Турции и отрядами YPG в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совместно с ВВС САР нанесли серьезный урон «Ан-Нусре»*** в районе магистрали Идлиб — Хама; обнаружили хранилище оружия ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; уничтожили колонну проамериканских исламистов на юге Хомса; начали укреплять позиции вдоль западного берега Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: отбило у боевиков ряд позиций на юге Дамаска; попыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре; потеряло двух террористов в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): штурмовала горную цепь Джебель Барсайя в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из главарей в результате нападения неизвестных на западе Алеппо; утратила контроль над улицей Аз-Зейн к югу от Дамаска; вела перестрелки с САА на севере Хомса; обстреляла квартал Дахият Аль-Асад в городе Дамаск.

Курды: ведут бои за населенный пункт Адаманлы с силами Турции и ССА в провинции Алеппо; понесли потери в результате нападения ИГИЛовцев в провинции Дейр-эз-Зор; обстреляли деревню Ар-Рихания в Турции; утверждали, что захватили 16 турецких солдат в боях в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска вновь обострилось противостояние между силами вооруженной оппозиции и террористами «Исламского государства». Противники вели бои в районе населенного пункта Ялда, а также в квартале Ат-Тадамун. В результате ожесточенных столкновений, инициированных боевиками террористической группировки, под контроль ИГИЛовцев перешла улица Аз-Зейн, передавал информационный портал Al Masdar News.

Поступали новые сообщения о готовящемся наступлении исламистов на военный лагерь Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Хараста. Этот военный объект в начале января был захвачен в кольцо окружения «Ан-Нусры» и союзников, а после деблокирован силами войск САР.

Во второй половине дня исламисты вновь обстреляли жилой район Дахият Аль-Асад в Дамаске, передавало новостное агентство Damascus Now. До сих пор неизвестно, есть ли погибшие или раненые среди гражданских лиц.

Провинция Алеппо

На территории курдского кантона Африн в течение суток разворачивались бои между радикалами Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецкой армии и ВВС, и силами курдских формирований. В первой половине дня исламисты попытались вновь захватить горный массив Джебель Барсайя и заняли ряд вершин, передавало агентство новостей Al Masdar News. Также столкновения отмечались у населенного пункта Адаманлы. Как курдские интернет-порталы, так и СМИ, подконтрольные вооруженной оппозиции, публиковали противоречивые сообщения о потерях противника. «Демократические силы» признали потерю более трехсот своих бойцов, однако заявили о гибели порядка 60 мирных жителей и захвате 16 турецких солдат. В ответ на это турки обвинили YPG в обстрелах турецких населенных пунктов. Так, Twitter-канал (shahed_alep) утверждал, что под огнем курдов оказалась деревня Ар-Рихания.

В западной части провинции был ликвидирован Атья Аллах — один из лидеров террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным военных источников AMN, неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль главаря «Ан-Нусры», в результате чего он и его телохранители погибли.

Поступала неподтвержденная информация о том, что террористам «Исламского государства», базирующимся на линии соприкосновения границ между Алеппо, Хамой и Идлибом, удалось занять несколько поселений, ранее находившихся в оккупации «Тахрир Аш-Шам». Тем не менее данные сведения так и не были подтверждены ни официальными, ни оппозиционными источниками.

Провинция Хомс

Несмотря на перемирие, о соблюдении которого на севере Хомса договаривались представители вооруженной оппозиции и САА, боевики в очередной раз пренебрегли режимом тишины и ударили по укрепрайонам сил САР к югу от Растанского котла. Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена открыть ответный огонь по позициям радикалов вблизи населенного пункта Таль-Бисса, передавало агентство новостей QASIOUN News.

На юго-востоке провинции возобновились вооруженные стычки с союзными Соединенным Штатам, боевиками вооруженной оппозиции. Патрулируя территории в районе базы США «Ат-Танф», части САА заметили вооруженную колонну внедорожников радикалов. В результате развернувшихся столкновений пятеро из них были ликвидированы. Кроме того, удалось уничтожить два военных пикапа. Было обнаружено большое количество американских средств связи и боеприпасов. Об этом сообщали представители российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки террористы «Исламского государства», ранее собиравшиеся с силами на подконтрольных курдам пустынных территориях, вновь провели нападение на опорные пункты Демократической армии САР**** (SDF) вблизи города Гаранидж в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Согласно информации источников, связанных с террористической группировкой, курды понесли значительные потери в ходе вооруженного противостояния. Кроме того, шесть бойцов SDF оказались в плену у ИГИЛовцев, что, однако, не подтверждали курдские новостные порталы.

Также стало известно, что в боях, произошедших в районе стратегического города Абу Кемаль, радикалами ИГ был убит лейтенант Сирийской арабской армии (САА) Ибрагим Мухаммед Аль-Али, тем не менее все попытки террористов продвинуться провалились. Об этом сообщал Twitter-канал (ics_info). Кроме того, САА обнаружила склад с оружием и боеприпасами ИГИЛ, передавало информагентство Damascus Now. К вечеру стало известно, что бойцы «Хезболлы» начали укреплять позиции вдоль правого берега Евфрата, чтобы предупредить возможные атаки бывших ИГИЛовцев.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб силы САР при поддержке ополченцев-шиитов и российских ВКС на протяжении всего дня продолжали развивать наступление. По сведениям новостного портала Al Masdar News, основные бои разворачивались вокруг города Абу Духур. Боевики утверждали, что в результате столкновений САА лишилась танка, однако данная информация не подтвердилась. Тогда как радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1 и ее союзников понесли значительные потери в живой силе. По итогам нескольких боевых вылетов авиации РФ и САР было не только уничтожено большое количество боевиков, но также и частично разрушены оборонительные сооружения группировки. Авиаударам подверглись опорные пункты террористической организации, расположенные вдоль трассы, пролегающей меду городами Идлиб и Хама.

Также отмечались перестрелки в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур и на севере соседней провинции Латакия, передавал новостной портал Damascus Now. Данных о потерях сторон все еще не поступало.

Ирак

В Мосуле было обнаружено новое массовое захоронение мирных жителей, убитых террористами «Исламского государства» во время оккупации города. Об этом сообщал информационный портал Media Network Agency. Напомним, несмотря на то, что Мосул был полностью зачищен от боевиков в июле 2017, следы военных преступлений террористов выявляются здесь до сих пор.

Кроме того, в некоторых провинциях все еще подпольно действуют так называемые «спящие ячейки» ИГИЛ. Так, в провинции Салах Эд-Дин удалось задержать двух ИГИЛовцев, занимавшихся планированием терактов в стране, передавало информагентство Al Sumaria News. Сообщается, что арестованные боевики предстанут перед судом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)