Порошенко надеется на размещение миротворцев ООН в Донбассе в 2018 году

Давос, 26 января. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что вопрос о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе будет успешно согласован в 2018 году. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе.

«Не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году», — сказал президент, отвечая на вопрос о сроках размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Порошенко также добавил, что в ходе встречи с Тиллерсоном обсуждались поставки американского вооружения на Украину и совместная координация в вопросах по безопасности.

Напомним, 26 января Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем США Куртом Волкером, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе. Традиционно было высказано «серьезное беспокойство» в связи с «отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений». Кроме того, Порошенко и Волкер обсудили возможное размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе.