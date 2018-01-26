Сирия, 26 января. Население города Идлиб вышло на демонстрации против «Джебхат Ан-Нусры»***1. ИГ1 утверждает, что под ударами коалиции погибли 30 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор. Боевики обстреляли жилой район на окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по укрепрайонам исламистов вблизи населенного пункта Ирбин в Восточной Гуте Дамаска; укрепляют позиции вдоль западного берега Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: заявляет, что под ударами коалиции США погибли 30 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с турецкими войсками продолжает вести бои с курдами на севере Африна; готовится к наступлению против «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла квартал Дахият Аль-Асад в городе Дамаск.

«Ахрар Аш-Шам»: окажет поддержку ССА в юго-западной части Даръа.

Курды: противостоят ССА и туркам в районе населенного пункта Мамал Ушаги на севере Алеппо; подверглись авиаударам ВВС Турции у города Шейх Хадид в Африне.

Международная коалиция: провела бомбардировку в районе населенного пункта Аль-Бахра в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска не прекращаются столкновения между исламистскими группировками и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным новостного агентства Damascus Now, радикалы в очередной раз открыли огонь из минометов по административному центру — городу Дамаск. Под обстрелом второй раз за прошедшую неделю оказался район Дахият Аль-Асад. Пока неизвестно, есть ли погибшие или раненые среди гражданских лиц. Напомним, что в прошлый раз жертвами боевиков стали несколько мирных жителей. Артиллерия правительственных сил нанесла ответные удары по огневым позициям террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Ирбин.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо не утихает вооруженное противостояние между силами операции «Оливковая ветвь» и курдскими отрядами. Как передает информационное агентство Aleppo 24, в настоящий момент бои разворачиваются в районе населенного пункта Мамал Ушаги. О потерях сторон не сообщается, однако курдские СМИ утверждают, что в результате постоянных обстрелов Сирийской свободной армии (ССА) и артиллерии Турции погибли не менее 59 мирных граждан.

Между тем турецкие военные самолеты продолжают проводить воздушные атаки в кантоне Африн. По сведениям Twitter-канала (op_shield), бомбардировкам подверглись военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от населенного пункта Шейх Хадид.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися нападениями боевиков «Исламского государства», скрывшихся после уничтожения террористической группировки в пустынных районах, командование правительственных войск приняло решение укрепить линии обороны вдоль западного берега реки Евфрат. Как передает агентство новостей Al Masdar News, бойцы ливанской военизированной организации «Хезболла» заняли позиции у побережья южнее административного центра провинции, чтобы предотвратить возможные новые атаки террористов. Ранее проасадовским бойцам уже удавалось успешно противостоять ИГИЛовцам.

Тем временем стало известно, что после того как радикалы ИГ атаковали укрепрайоны Демократической армии Сирии**** (SDF) у населенного пункта Аль-Бахра, боевые вылеты в провинции возобновили американские военные самолеты. Согласно неподтвержденным сведениям медиа-портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ1, в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США погибли более 30 мирных жителей. Напомним, авианалеты ВВС США нередко приводят к жертвам среди невинных гражданских лиц. Однако данная информация пока требует подтверждения со стороны местных активистов.

Провинция Даръа

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что силы вооруженной оппозиции, действующие на юго-западе провинции Даръа, мобилизуют все свои отряды для проведения крупномасштабного наступления против террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которая присягнула на верность «Исламскому государству». Как передает военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth), в операции примут участие радикалы Сирийской свободной армии (ССА), а также члены группировки «Ахрар Аш-Шам». Согласно официальному заявлению боевиков, антиправительственные формирования намереваются полностью уничтожить анклав ИГИЛовцев. Лидеры ССА потребовали у боевиков «Джейш Халид ибн Аль-Валид» сдать позиции добровольно, пока их отряды не развернули полномасштабные военные действия. Напомним, предыдущие попытки исламистов продвинуться в данном районе не увенчались успехом.

Провинция Идлиб

Десятки мирных жителей вышли на улицы административного центра провинции, чтобы принять участие в митингах против военного присутствия террористов объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» внутри города. По данным новостного агентства Al Masdar News, недовольства в Идлибе вспыхнули после того, как исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 был застрелен один из местных жителей. О подробностях случившегося пока ничего неизвестно. Напомним, это не первый случай, когда граждане выходят на демонстрации против оккупации боевиков. Ранее отмечались протесты и в других населенных пунктах, в том числе в городе Маарет Ан-Нуман, одном из ключевых оплотов радикалов на юге региона.

Тем временем сирийские ВВС продолжают атаковать опорные пункты радикалов в юго-восточной части Идлиба. Военный источник в сети Telegram (NRVR11) передает, что несколько авиаударов пришлись по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Харака. Информации о нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)