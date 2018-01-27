Сирия, 27 января. Турецкая авиация бомбит позиции курдских бойцов на северо-западе и северо-востоке провинции Алеппо. Почти 12 тысяч жителей вернулись в свои дома на западном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Командование YPG стягивает дополнительные силы в Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ряд мероприятий по усилению обороны между Харастой и Ирбином в Восточной Гуте; готовятся к операции против остатков отрядов ИГИЛ1 в Сирийской пустыне на юге Хомса и Дейр-эз-Зора; установили минно-взрывные заграждения на линии соприкосновения с «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 восполняет потери в рядах террористов в окрестностях Абу-Духура; планирует новую серию контратак позиций САА на юго-востоке провинции Идлиб.

Курды: стягивают дополнительные силы внутрь кантона Африн с целью отразить наступление турецких войск.

Армия Турции: провела новые бомбардировки военных объектов курдских сил YPG на северо-западе провинции Алеппо и в окрестностях города Манбидж.

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) и союзные отряды ливанской «Хезболлы» активизировали мероприятия по усилению позиций на южной окраине поселения Хараста и в северных предместьях Ирбина к северо-востоку от Дамаска, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Так, к населенным пунктам были доставлены дополнительные материально-технические средства и боеприпасы, также на линии соприкосновения с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок были возведены новые фортификационные сооружения. Кроме того, правительственные силы и их союзники провели разминирование части освобожденных строений и прилегающих к ним территорий к югу от Харасты. Ранее «Джебхат ан-Нусра» и ряд других исламистских формирований пытались захватить ключевой военный объект САА в этом районе, база была заблокирована боевиками в самом начале текущего месяца, но уже через несколько дней осада была снята.

Провинция Алеппо

Турецкая боевая авиация провела новые бомбардировки позиций Отрядов народной самообороны (YPG) в поддержку масштабного антикурдского наступления армии Турции и союзной Свободной сирийской армии (ССА)** в районе Африна в северо-западной части провинции Алеппо. По информации портала Anadolu, все 16 авиационных ударов были нанесены по объектам курдов в районе поселения Шейх Хорус. Между тем иранское агентство Mehr News передает, что турецкие ВВС также провели налеты на опорные пункты YPG в окрестностях Манбиджа к северо-востоку от административного центра региона. Сведения об уроне, причиненном курдским формированиям, в обоих случаях пока формируются.

Полевые командиры курдских отрядов тем временем продолжают перебрасывать в кантон Африн подкрепления с целью сдержать натиск войск Турции и боевиков ССА. Так, по информации портала ANF News, в район города Кафр Джана были передислоцированы несколько сотен бойцов YPG. Отмечается, что значительная часть из них была распределена по блокпостам на магистрали, связывающей данный населенный пункт с Африном.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям местного медиа-центра DeirEzzor24, в районы западного побережья Евфрата провинции Дейр-эз-Зор и в сам административный центр региона за декабрь 2017-го года и первую половину текущего месяца вернулись почти 12 тысяч мирных жителей, покинувших дома в период оккупации этих территорий силами «Исламского государства»1. Также сообщается, что практически полторы тысячи гражданских лиц, пострадавших в результате действий террористов, получили квалифицированную медицинскую помощь в ряде поселков, находящихся на западном берегу реки.

В пустынных районах на юге провинций Дейр-эз-Зор и Хомс между тем все еще фиксируется присутствие отдельных бандгрупп ИГИЛ. Однако, как сообщил иранский новостной центр IRNA, правительственные войска САР вместе с лидерами союзного иранского ополчения завершают подготовку к операции по дозачистке территорий Сирийской пустыни от бывших членов «Исламского государства». На данный момент уже полностью сформировано несколько ударных групп. Отмечается также, что союзники надеются на воздушную поддержку со стороны российских ВКС в ходе данной операции.

Провинция Идлиб

Рассчитывая восстановить потери в живой силе в рядах боевиков, базирующихся на передовой у линии соприкосновения с сирийской армией, главари «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского движения Восточного Туркестана» направили в предместья Абу-Духура новые отряды боевиков из Серакиба. Информация об этом была опубликована местным агентством Idlib24. Также «Ан-Нусра» усилила дополнительными подкреплениями свои позиции у поселений Хувейн Аль-Кебир и Сукайк на юго-востоке провинции Идлиб. Предполагается, что боевики в скором времени могут попытаться провести новую серию контратак против сирийских войск восточнее освобожденного аэродрома «Абу-Духур» и в районе населенного пункта Абу Омар.

Провинция Хама

В целях укрепления обороны САА в полосе между городами Аль-Латамина и Халфая в северной части провинции Хама вдоль линии разграничения с террористами «Джебхат ан-Нусры» сирийскими военнослужащими были установлены специальные минно-взрывные заграждения, сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@watanisy) военный источник. Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения, что исламисты готовят отвлекающие атаки со стороны Аль-Латамины в направлении Халфаи с целью оттянуть часть сил правительственной армии САР от основного фронта в юго-восточной части соседней провинции Идлиб. Кроме того, в интересах прикрытия командных пунктов от ударных беспилотников боевиков проводится наращивание средств радиоэлектронной борьбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)