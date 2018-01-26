Выборы 2018: рейтинг открытости региональных избиркомов составили общественные наблюдатели

Москва, 26 января. Общественные наблюдатели составили рейтинг открытости и доступности деятельности региональных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба «Национального общественного мониторинга».

В качестве главных критериев рейтинга рассматривалась открытость комиссии, а также информация о ее деятельности и предстоящих выборах. Наблюдатели подробно изучили сайты избирательных комиссий, а также попытались записаться на личный прием к их главам.

«Идеальную модель наблюдатели оценили в 35 максимально возможных баллов, но ни одной региональной избирательной комиссии не удалось достичь этой планки. К лидерам «народного рейтинга» наблюдатели отнесли избирательные комиссии Ставропольского края (29 баллов), города Севастополь (28 баллов) и Иркутской области (28 баллов)», — говорится в сообщении.

Аутсайдерами рейтинга стала Тульская и Омская области, а также Республика Бурятия. Данное решение было принято наблюдателями из-за закрытости избиркомов, отсутствию удобной навигации на сайтах и минимального количества актуальной информации в открытом доступе. В ближайшее время наблюдатели подготовят и направят в Центризбирком результаты своих исследований.

Стоит отметить, что 16 января состоялся первый обучающий семинар «Национального общественного мониторинга», в котором приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации и избиратели, которые будут наблюдать за ходом голосования на зарубежных избирательных участках, передает «Ридус».

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Путина сообщили, что в рамках предвыборной кампании могут состояться несколько митингов, которые будут приурочены к годовщине победы в Сталинградской битве. При этом в митингах может принять участие и сам президент.