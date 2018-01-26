«В анабиозе с 1945-го»: россияне ответили польскому генералу на «русские танки за окном»

Москва, 26 января. Власти Польши вновь заявили о «российской угрозе» после недавнего выступления главы Генштаба Великобритании Ника Картера.

Так, генерал польской армии Станислав Козей, который возглавляет Бюро нацбезопасности Польши, заявил, что НАТО и Европа должны быть готовы к любому сценарию, «чтобы не было такой ситуации, что мы спим, и тут бах — за окном русские танки».

Слова генерала вызвали бурную реакцию среди российских интернет-пользователей, которые напомнили, что это именно НАТО приближается к российским границам, а не наоборот.

«Их логика зашкаливает. В начале НАТО уперлась в границу России, а потом началось — «русские опасны, потому что они рядом!» — пишет пользователь под ником Немо.

А пользователь 486dx66 отмечает, что Россия уже давно граничит с Польшей, однако поляки заметили этот факт только теперь.