Госдума приняла во втором чтении законопроект о сокращении срока выдачи загранпаспортов

Москва, 26 января. Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, сокращающий срок оформления и выдачи заграничных паспортов россиянам с четырех до трех месяцев в случае, если соответствующее заявление было подано по месту пребывания.

Инициатива правительства призвана повысить доступность услуги по выдаче заграничных паспортов, сократив временные издержки заявителей.

В настоящее время, в соответствии с законодательством РФ, максимальное время, в течение которого гражданин может ожидать выдачи загранпаспорта в случае подачи документов по месту пребывания, составляет четыре месяца, по месту регистрации — один месяц.

При этом при экстренной необходимости (в случае необходимости получения медицинской помощи, тяжелой болезни или смерти родственника) загранпаспорт может быть оформлен в течение трех дней, сообщает «Парламентская газета».

О необходимости ускорить процесс получения заграничных паспортов для тех, кто подал документы по месту пребывания, на заседании Правительства в ноябре прошлого года заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тогда же он распорядился внести в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

Напомним, в конце 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам РФ иметь одновременно два загранпаспорта. Эта мера значительно облегчила жизнь тем, кто путешествовал (или собирается отправиться) в конфликтующие между собой страны.