 Оппозиция Сирия рассказала о договоренности в Вене по перемирию в Восточной Гуте

Вена, 26 января. Оппозиция Сирии заявила о достигнутом на переговорах в Вене перемирии в Восточной Гуте. Режим прекращения огня объявляется с полуночи пятницы, заявил один из командиров «Свободной сирийской армии» Фатех Хассун.

«В Вене достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Восточной Гуте, начиная с полуночи сегодня», — рассказал он РИА Новости.

Напомним, что в четверг в Вене началась специальная встреча ООН по Сирии, которая продлится две недели. Еще одно крупное мероприятие по урегулированию сирийского конфликта состоится 29-30 января в Сочи. Речь идет о конгрессе нацидиалога Сирии, инициатором проведения которого выступил президент РФ Владимир Путин. Гости конгресса уже получили приглашения от организаторов. Предполагается, что на встрече будут представлены все политические силы Сирии.

Владимир Путин. Биография