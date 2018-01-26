Оппозиция Сирия рассказала о договоренности в Вене по перемирию в Восточной Гуте
Вена, 26 января. Оппозиция Сирии заявила о достигнутом на переговорах в Вене перемирии в Восточной Гуте. Режим прекращения огня объявляется с полуночи пятницы, заявил один из командиров «Свободной сирийской армии» Фатех Хассун.
«В Вене достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Восточной Гуте, начиная с полуночи сегодня», — рассказал он РИА Новости.
Напомним, что в четверг в Вене началась специальная встреча ООН по Сирии, которая продлится две недели. Еще одно крупное мероприятие по урегулированию сирийского конфликта состоится 29-30 января в Сочи. Речь идет о конгрессе нацидиалога Сирии, инициатором проведения которого выступил президент РФ Владимир Путин. Гости конгресса уже получили приглашения от организаторов. Предполагается, что на встрече будут представлены все политические силы Сирии.