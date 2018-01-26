Путин присвоил звание «Заслуженный врач России» медику из Королева
Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующей кардиологическим отделением Королевской городской больницы Гиули Гедеванишвили. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Гедеванишвили работает в городской больнице с 1977 года в должности заведующего кардиологическим отделением и врача-кардиолога. Она является специалистом с высоким уровнем практических навыков, а также имеет высшую квалификационную категорию по специальности кардиология.
Напомним, 24 января президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград 250 гражданам РФ. Среди награжденных – глава «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров, глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, а также композитор Сергей Баневич и артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев, передает «Газета.ру».