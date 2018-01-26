Работники нового музея «Прорыв блокады Ленинграда»: Путин спросил, что такое ампуломёт. ФАН-ТВ

Совсем недавно Санкт-Петербург отметил 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. А 27 января город празднует свое освобождение. В этот день в городе Кировске Ленирградской области пройдет открытие новой, уникальной панорамы, которая расположилась в музее «Прорыв блокады Ленинграда». 18 января ее уже посетил президент Владимир Путин. Съемочная группа ФАН-ТВ отправилась узнать, чем команда «Невский баталист» удивляла главу государства.

Дмитрий Поштаренко, автор экспозиции нового музея, признаётся, что в этой выставке воплощена его детская мечта: наглядно, интересно и честно рассказать о войне людям. Сам он родился и вырос в Шлиссельбурге – знаковом городе в вехах Ленинградской битвы. Увлечение историей переросло в поисковую деятельность, а позже и в выставочную. Панорама «Прорыв» – уже не первый проект команды «Невский баталист», который удостоился внимания главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина.

– Он открывал уже четыре наших экспозиции, эта – четвертая. Поэтому нам было очень важно, что он скажет, о чем спросит во время экскурсии, – делится Дмитрий. – Он спросил про ампуломёт, что это такое, как он работал. Я объяснил принцип работы, что он был выпущен в блокадном Ленинграде. Показал ему бутылкомёт и другие элементы вооружения, которые в нашем городе производились в 1941-42 годах. Про судьбы солдат интересовался, рассказал про героев, которых мы нашли на Невском Пятачке, на участке Дачном – отдельно тоже спрашивал. И первый раз мы минут сорок бродили. Достаточно подробно, спокойно, без суеты, без спешки. Здорово было, хорошо.

Владимир Путин стал первым, кто оставил свое теплое пожелание в книге отзывов и предложений. Кроме того, президент дал распоряжение оказать поддержку команде «Невский баталист» в новой задаче – к 2019 году соорудить еще одну, более масштабную, экспозицию, тоже посвященную Великой Отечественной войне. Но нужно отметить, что в создание панорамы «Прорыв» вложены колоссальные силы. Экспозиция – рельефная, не «под стеклом», любую деталь можно потрогать. Под ногами – втоптанные в мерзлую землю гильзы и щепки. Все это дополняется 3D-фильмами, транслирующимися на огромное полотно, звуками выстрелов и машинным и самолетным ревом. Панорама буквально погружает зрителя в события января 1943-го года.

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– Очень долго мы сомневались, какое же небо сделать, – рассказал об одной из тонкостей создания главный художник трехмерной панорамы «Прорыв» Сергей Зенцов. – Поскольку оно у нас огромное, почти десять метров высота баннера, мы в прошлом году несколько раз ездили туда, на Пятачок, снимали. Вот это небо – оно именно оттуда взято. Оно тревожное, но мы его слегка переделали. Поскольку зритель будет двигаться по кругу: начинается со спокойного неба – видно желтый цвет, он ничего не предвещает. И потом, постепенно воздушный бой на заднем плане проступает, который накаляет ситуацию. Апофеозом в конце является сама война. Само наступление, немцы, здесь и более темное небо. В общем, получилось пять секторов, которые ведут зрителя по панораме.

Гости панорамы смогут пройти по берегу Невы и увидеть ключевые моменты операции «Искра»: движение красноармейцев по льду, огневую точку немецких войск, собак и девушек-саперов, прокладывающих путь бойцам, сражение самолетов в воздухе и многое другое. Создатели экспозиции уделили особое внимание деталям: обмундированию, элементам одежды, оружию и средствам защиты. Но главное – больше дюжины застывших в действии фигур: это реальные люди, герои битвы. Специалист команды «Невский баталист» по экспозиционно-выставочной деятельности Ульяна Мазурова рассказала про одного из солдат:

– Этот боец, ему всего 19 лет, это Владимир Девяткин, старшина – символичный герой для нас. Потому что о его судьбе мы рассказывали еще на временной экспозиции «Прорыв» в 2014 году. История Владимира Девяткина тогда была показана по газетной статье. Он участвовал в прорыве блокады на Невском Пятачке, был ранен. Символичный момент, когда он потерял сознание. Последняя фраза, которую он услышал, была сказана девушкой, санитарным инструктором: «Возьмем этого, он полегче будет». Он, правда, был маленьким, худым – блокада оказала свое действие. Но он остался жив. Потерял ногу, но вернулся с войны и жил после этого в Ленинграде. Да, мы старались отразить историю боя, все эти события именно через судьбы конкретных людей. Потому что это гораздо легче для понимания, для восприятия, когда человек пытается примерить события на себя, увидев их через судьбу конкретных рядовых участников событий, а не через статистику и какие-то научные выкладки.

Узнать больше о других героях, интересных деталях и особенностях можно с помощью интерактивного блока. Кроме того, в новом музее предусмотрен отдельный зал для просмотра познавательных фильмов. Сейчас команда работает над финальными штрихами экспозиции «Прорыв», торжественное открытие пройдет в День снятия блокады, 27-го января. А с 28 числа панорама будет готова принять всех желающих.

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