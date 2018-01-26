ЦИК РФ и РСПП будут совместно информировать граждан о выборах президента России

Москва, 26 января. Центральная избирательная комиссия РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планируют заключить соглашение о взаимодействии в ходе информирования населения о предстоящих выборах президента России. Подписание соглашения состоится 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«Со стороны ЦИК России соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта 2018 года подпишет председатель ЦИК России Элла Памфилова, со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей – исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов», — говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. 22 января ЦИК принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, театральный деятель Эдуард Бояков, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский и многие другие, передает «Газета.ру».