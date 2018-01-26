Создание конституционной комиссии станет главной темой Конгресса нацдиалога САР в Сочи

Москва, 26 января. Главной из обсуждаемых в рамках Конгресса национального диалога Сирии в Сочи тем станет вопрос конституционной комиссии.

Об этом сообщил источник, близкий к организации проведения переговоров в Сочи.

«Все готово. Ключевой вопрос — кто и как будет выбирать конституционную комиссию. Это главное. Пока непонятно, будет ли она полностью сформирована на конгрессе или будет подготовлен лишь список кандидатов, из которого впоследствии она будет формироваться», — приводит комментарий источника РИА Новости.

Он отметил, что не до конца решенным остается вопрос, на какой из площадок сирийского урегулирования будет работать конституционная комиссия. По словам источника, не исключено, что площадкой будут переговоры в Женеве.

Напомним, Конгресс национального диалога Сирии состоится в России 29-30 января. О том, что именно на переговорах в Сочи, а не Вене, будут обсуждаться вопросы сирийской конституции, ранее рассказал заместитель специального посланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

Отметим, Конгресс национального диалога САР в Сочи — одна из важнейших площадок обсуждения урегулирования на территории ближневосточного государства. Инициатором проведения Конгресса является президент России Владимир Путин.