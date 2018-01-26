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«Получается анекдот»: эксперт ответил президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ
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    «Получается анекдот»: эксперт ответил президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ

    19:43  26 Января 2018  /обновлено: 19:43  26 Января 2018
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    «Получается анекдот»: эксперт ответил президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ

    Москва, 26 января. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава платит больше за российский газ, чем Берлин, отметив, что Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. Об этом Дуда заявил в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Мы не имеем ничего против российского газа как такового. Но мы хотим достичь тех же условий его поставок, что и, к примеру, у Германии. Польша платит за газ больше, чем Германия, потому что у нас нет альтернативы. Мы вынуждены покупать газ у России», — сказал Дуда.

    Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов назвал анекдотом заявление президента Польши, отметив, что Варшава борется с «Газпромом» на всех направлениях и при этом просит дешевый газ.

    «Получается анекдот какой-то. Польша борется с «Газпромом» на всех направлениях и просит дешевого газа. Суть «Северного потока — 2» — сделать газ более дешевым для Европы. Спрашивается, если вы боретесь с проектами, которые снижают стоимость доставки газа на территорию ЕС, то почему вы просите каких-то особых условий, сравнивая себя с Германией, которая поддерживает их», — сказал Симонов в комментарии RT.

    Он также добавил, что Германия является абсолютным лидером по закупке российского газа, поэтому получает газ на льготных условиях. Кроме того, в Германии «Газпром» имеет право принимать участие в сделках по продаже газа конечному потребителю, что делает «Газпром» полноценным участником энергетического рынка Германии.

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    Автор: Алексей Громов
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    #польша #германия #газ #газпром #давос #дуда
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