Запрет Польшей «бандеровской идеологии» отрезвит Украину — Джабаров

Польский сейм 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии», сообщает польское издание Do Rzeczy.

Запрет Польшей «бандеровской идеологии» — это абсолютно правильный и адекватный шаг, который отрезвит украинские власти, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как стало известно, польский сейм принял пакет законопроектов, которые предусматривают изменения в закон об Институте национальной памяти Польши. В частности, запрет коснулся так называемой «бандеровской идеологии». Изменения были приняты большинством голосов.

Сам же закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше. Теперь, на основании положений закона в Польше возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

«Принятие такого закона — это абсолютно правильный и адекватный шаг. Дело в том, что на совести Степана Бандеры очень много уничтоженных поляков, он организовывал резню польских граждан в 30-40 годы. Поэтому отношение к Бандере существенно разделяло нынешние киевские и польские власти. Поляки не раз говорили, что они никогда не примут Бандеру как национального героя Украины. Так что это позитивное решение, и я думаю, что оно в какой-то мере отрезвит украинские власти, которые поднимают Бандеру на пьедестал почета», — сообщил сенатор Джабаров.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что подобное решение ухудшит взаимоотношения между Киевом и Варшавой, так как польское руководство «уже давно поняло смысл действующего киевского режима» и пытается от него дистанцироваться.

«Я также думаю, что это решение может повлиять и на другие страны Европы, которые поймут, что не Порошенко руководит Украиной, а бандеровцы, пытающиеся возродить те традиции, которые «проповедовал» Бандера. Сейчас трудно сказать, к чему это все может привести в долгосрочной перспективе, однако я уверен, что Порошенко вряд ли будет эту ситуацию комментировать. Скорее всего, именно радикалы-националисты Рады разразятся негативной реакцией. Могут еще быть уличные протесты возле посольства Польши, но ничего серьезного», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, 7 ноября 2017 года президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости отстранить от должностей на Украине чиновников с антипольскими взглядами. Обращаясь к руководству Украины, он выразил надежду, что «люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике».