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Сирия обвинила США в создании и поддержке ИГ
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    Сирия обвинила США в создании и поддержке ИГ

    19:31  26 Января 2018  /обновлено: 19:32  26 Января 2018
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    Сирия обвинила США в создании и поддержке ИГ

    Вена, 26 января. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на встрече международной организации в Вене, обвинил власти США в создании и поддержке «Исламского государства»1.

    По словам Джаафари, Вашингтон, который финансирует террористов, защищает их и осуществляет военную интервенцию, нарушая все международные законы и конвенции, не имеет никакого права говорить о будущем Сирии.

    «Как может такая страна, на руках которой кровь сирийского народа, говорить о политическом решении и будущем Сирии?» — заявил дипломат.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На протяжении последних трех лет эта организация контролировала часть территорий Сирии, однако, благодаря усилиям правительственной армии САР и поддержке ВКС РФ, военным удалось разгромить боевиков.

    Как сообщает «Газета.ру», сирийские войска, которые уничтожили джихадистов в районе Эт-Танфа, нашли у боевиков аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #иг #джаафари
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