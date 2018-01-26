Сирия обвинила США в создании и поддержке ИГ

Вена, 26 января. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на встрече международной организации в Вене, обвинил власти США в создании и поддержке «Исламского государства»1.

По словам Джаафари, Вашингтон, который финансирует террористов, защищает их и осуществляет военную интервенцию, нарушая все международные законы и конвенции, не имеет никакого права говорить о будущем Сирии.

«Как может такая страна, на руках которой кровь сирийского народа, говорить о политическом решении и будущем Сирии?» — заявил дипломат.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На протяжении последних трех лет эта организация контролировала часть территорий Сирии, однако, благодаря усилиям правительственной армии САР и поддержке ВКС РФ, военным удалось разгромить боевиков.

Как сообщает «Газета.ру», сирийские войска, которые уничтожили джихадистов в районе Эт-Танфа, нашли у боевиков аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.