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В Сирии остаются до 15 тысяч бывших членов ИГ: новый проект США зреет под завесой Курдистана — эксперт
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    В Сирии остаются до 15 тысяч бывших членов ИГ: новый проект США зреет под завесой Курдистана — эксперт

    19:48  26 Января 2018  /обновлено: 19:48  26 Января 2018
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    ИГИЛ

    По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Константина Труевцева, несмотря на то, что «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) потерпело поражение в Сирии как квазиобразование, на территории страны по-прежнему остаются порядка 15 тысяч боевиков ИГ1. О своих подсчетах востоковед заявил в ходе круглого стола международного информационного агентства «Россия сегодня».

    Напомним, небольшой анклав бывших ИГИЛовцев образовался в районе на границе провинций Алеппо, Хама и Идлиб, где террористам удалось отбить территории у другой исламистской группировки — «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ). Константин Труевцев между тем особо подчеркнул, что значительная часть членов ИГ — от трех до четырех тысяч — концентрируется в северо-восточных регионах САР, подконтрольных проамериканским курдским отрядам Демократических сил Сирии (SDF).

    В начале декабря прошлого года Владимир Путин во время своего визита на базу «Хмеймим» в провинции Латакия объявил о полном уничтожении «Исламского государства» как единой военной силы и некой псевдогосударственной структуры. Однако в ряде районов Сирии по-прежнему отмечается активность разрозненных бандгрупп и «спящих ячеек» ИГ. Так, например, накануне отряд боевиков пытался приблизиться к городу Абу Кемаль, очевидно выдвинувшись с восточного берега Евфрата, занимаемого силами SDF. По данным Twitter-канала (@ics_info), атака была отражена. Часть террористов также скрываются в пустынных районах на юге провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Кроме того, как сообщил в конце декабря 2017-го года начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, бывшие ИГИЛовцы стягиваются к Ат-Танфу у южной границы САР и Аш-Шаддади в провинции Хасака, где располагаются военные базы Соединенных Штатов. На этих объектах террористы вместе с боевиками других исламистских группировок проходят подготовку у ССО США, которые создают новое антиасадовское формирование.

    Несмотря на все это, Александр Перенджиев, ветеран военной службы и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, признался, что удивлен тому, что число бывших членов ИГ в САР, названное Константином Труевцевым, так велико. По его мнению, в данной ситуации встает вопрос — кого именно мы можем называть «боевик ИГИЛ»?1 Своими мыслями эксперт поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Цифра, действительно, очень большая, и тут надо хорошо понимать, кого мы подводим под интересующую нас категорию. Возможно, что в это число входят некие «скрытые лица», которые состояли в «Джебхат ан-Нусре»1 или Сирийской свободной армии (ССА), но фактически являлись секретным резервом «Исламского государства», призванным рано или поздно себя как-то реализовать в интересах группировки», — предполагает собеседник ФАН.

    Курды

    По мнению Александра Перенджиева, число террористов могло также значительно возрасти в последний месяц за счет новой мобилизации, которую объявили главные «работодатели» ИГ — Соединенные Штаты:

    «Кроме того, в отдельных районах базирования «Свободной армии» и у курдов сейчас снова идет мобилизация новых бойцов, в том числе бывших ИГИЛовцев. Внешние покровители специально выделяют средства, чтобы сформировать новую группировку, привлекая сторонников раскрученным брендом. Вспомним высказывание председателя Военного комитета НАТО Петра Павла, который заявил, что «Исламское государство» потерпело поражение военное, но не идеологическое. Он фактически раскрыл карты: эта группировка как бренд своей привлекательности все еще не потеряла, под этим раскрученным именем сейчас идет новый набор боевиков, но уже под прикрытием Курдистана», — уверен политолог.

    Петр Павел

    Таким образом, расширение SDF может стать для Пентагона способом своего рода легализации бывших ИГИЛовцев, и если сейчас мы называем членов «Демократических сил» бойцами или ополченцами, то в дальнейшем, возможно, придется сменить терминологию, считает наш собеседник:

    «Курды как будто обижаются, утверждая, что их якобы предала Россия, но сами они фактически выступают хранителями и завесой нового террористического проекта американцев. Сейчас он пока в зародыше, но в случае чего он может быть активирован и вновь выведен на широкие просторы Сирии, Ближнего Востока, а может быть даже и других регионов мира».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сша #сирия #алеппо #иг #игил #курды #дейр-эз-зор #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #петр павел #sdf #ат-танф
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