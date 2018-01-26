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У нас только пара пешек: военный США признал превосходство России на арктической «шахматной доске»
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    У нас только пара пешек: военный США признал превосходство России на арктической «шахматной доске»

    20:10  26 Января 2018  /обновлено: 20:12  26 Января 2018
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    Глава береговой охраны США признал доминирование России над Америкой в Арктике

    Глава береговой охраны США признал превосходство России над Америкой в Арктике, сообщают западные СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The head of the Coast Guard says Russia has «all the pieces on the chessboard» in the Arctic — but the US has «only got a couple of pawns» («Глава береговой охраны США заявил, что Россия имеет «все фигуры на шахматной доске» в Арктике, а США «только пару пешек»), опубликованной американским изданием Business Insider.

    Американские чиновники давно бьют тревогу по поводу российских операций в Арктике и предупреждают, что Москва уже опережает США.

    В конце декабря комендант береговой охраны Пол Цукунфт рассказал в интервью Business Insider, что хотя США должны настороженно относиться к российской деятельности в Арктике, отношения между двумя странами могут зависеть от того, «с кем мы имеем дело».

    «Мы ведем дела с ФСБ России, и обеспечение пограничной безопасности — это их сфера деятельности, подобно как операции в море — сфера деятельности береговой охраны», — сказал Цукунфт.

    Обмен информацией между береговой охраной США и ее российскими коллегами идет успешно, сказал комендант, имея в виду правоприменение в области рыболовства, где сотрудничество дало положительные результаты.

    Глава береговой охраны США признал доминирование России над Америкой в Арктике

    В ноябре адмирал Майкл Макаллистер, командир 17-го района береговой охраны, также заявил, что в области правоприменения, поисково-спасательных операций, экологического реагирования и управления водными путями «мы считаем отношения с Россией позитивными». Макалистер также назвал Китай «хорошим партнером» в Арктике.

    Цукунфт обратил внимание на различие между российской внутренней безопасностью, правоохранительной деятельностью и российской военно-морской деятельностью, заявив, что развитие последней вызывает большие опасения.

    «Цели России непрозрачны, и поэтому мы играем в стратегические шахматы, — говорит Цукунфт. — У России есть все фигуры на шахматной доске. У нас только пара пешек. У нас даже нет королевы, не говоря уже о короле. Может быть, есть ладья».

    Согласно отчету исследовательской службы Конгресса, по состоянию на май 2017 года в России, которая имеет самую длинную в мире арктическую береговую линию, и операции которой в этом регионе обеспечивают 20% от ВВП, было 46 ледоколов всех типов. Четыре из них — действующие тяжелые полярные ледоколы, а еще 23 — средние или легкие.

    У правительства США на тот момент было три ледокола, но только один, Polar Star, был действующим. У США также есть Healy, средний полярный ледокол, а Национальный научный фонд использует еще один, но преимущественно для научной работы.

    Глава береговой охраны США признал доминирование России над Америкой в Арктике

    Polar Star был введен в эксплуатацию в 1976 году и отремонтирован в 2012 году, но его срок службы — 40 лет, поэтому ледокол уже дышит на ладан, говорил Цукунфт в начале 2017 года.

    Эксперты недооценили вероятность того, что Арктика станет столь же спорной территорией, как Южно-Китайское море, но Цукунфт и другие предупреждают, что США уже значительно отстают от России и вскоре могут отстать и от Китая.

    Осенью 2017 года береговая охрана и ВМС США опубликовали совместный проект и запрос на постройку нового тяжелого полярного ледокола с возможностью достроить еще два.

    Цукунфт заявил, что надеется начать строительство первого ледокола в начале 2019 фискального года, который начинается в октябре. Ледокол может быть спущен на воду к 2023 году. Комендант заявил, что в конечном итоге он хочет пополнить арсенал на три тяжелых и три средних ледокола.

    Береговая охрана также надеется оснастить свои будущие ледоколы наступательным вооружением, хотя некоторые эксперты утверждают, что угроза безопасности США на море исходит не столько от ледоколов, сколько от растущего военно-морского флота России, который может проецировать силу далеко за пределы Арктики.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #кораблестроение
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