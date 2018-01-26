«Не стоит чернил»: Джаафари раскритиковал принятый в США документ по Сирии

Вена, 26 января. Предложения по сирийскому урегулированию, разработанные в Вашингтоне 12 января, полностью неприемлемы. Об этом в пятницу заявил руководитель делегации Дамаска на межсирийских переговорах, постпред САР при ООН Башар Джаафари.

Подводя итоги переговоров по сирийской проблематике в Вене, он заявил, что документ не стоит затраченных на его написание чернил.

«Этот документ полностью неприемлем и не стоит даже чернил, которыми написан», — цитирует Джаафари ТАСС.

Постоянный представитель Сирии при ООН отметил, что расценивает переговоры в Вашингтоне как провалившуюся попытку сорвать женевские переговоры и Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

Напомним, на встрече, состоявшейся 12 января в столице США, присутствовали американские, британские и французские представители. Кроме того, за столом переговоров также были посланники Саудовской Аравии и Иордании.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приветствует любые переговорные процессы по Сирии, но только в том случае, если они показывают хоть какую-то эффективность и результативность.

Отметим также, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона на территории САР, ранее заявил, что США дробят Сирию. Как отмечает «Газета.ру», министр иностранных дел России заявил, что действия США идут вразрез с заявлениями об уважении территориальной целостности ближневосточного государства.