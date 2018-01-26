18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийская оппозиция склоняется к участию в конгрессе нацдиалога в Сочи
Новости Сирии
«Не стоит чернил»: Джаафари раскритиковал принятый в США документ по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Не стоит чернил»: Джаафари раскритиковал принятый в США документ по Сирии

    19:33  26 Января 2018  /обновлено: 19:33  26 Января 2018
    792

    «Не стоит чернил»: Джаафари раскритиковал принятый в США документ по Сирии

    Вена, 26 января. Предложения по сирийскому урегулированию, разработанные в Вашингтоне 12 января, полностью неприемлемы. Об этом в пятницу заявил руководитель делегации Дамаска на межсирийских переговорах, постпред САР при ООН Башар Джаафари.

    Подводя итоги переговоров по сирийской проблематике в Вене, он заявил, что документ не стоит затраченных на его написание чернил.

     «Этот документ полностью неприемлем и не стоит даже чернил, которыми написан», — цитирует Джаафари ТАСС.

    Постоянный представитель Сирии при ООН отметил, что расценивает переговоры в Вашингтоне как провалившуюся попытку сорвать женевские переговоры и Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

    Напомним, на встрече, состоявшейся 12 января в столице США, присутствовали американские, британские и французские представители. Кроме того, за столом переговоров также были посланники Саудовской Аравии и Иордании.

    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приветствует любые переговорные процессы по Сирии, но только в том случае, если они показывают хоть какую-то эффективность и результативность.

    Отметим также, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона на территории САР, ранее заявил, что США дробят Сирию. Как отмечает «Газета.ру», министр иностранных дел России заявил, что действия США идут вразрез с заявлениями об уважении территориальной целостности ближневосточного государства.     

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #оон #дамаск #переговоры #джаафари #конгресс национального диалога
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

      18:22 26 Января 2018 165
      Читать
      17:41
      Сегодня

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7710

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5746

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21486

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40393

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5309
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      561
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      800
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      814
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1560