Сирия: по итогам нацконгресса в Сочи будет принято два документа

Москва, 26 января. Два документа планируется принять по итогам нацконгресса по Сирии в Сочи: итоговое коммюнике на основе «Документа Наумкина» и обращение участников.

«Будет итоговое коммюнике, а также одностраничное «воззвание» участников, в котором будет говориться о необходимости продвижения по пути дальнейшего урегулирования и восстановления Сирии», — сообщает источник агентства РИА Новости.

Отмечается, что его основная идея заключается в необходимости помогать в решении гуманитарных вопросов.

Кроме того, в коммюнике могут внести мелкие правки, однако в целом оба документа полностью готовы. Предусмотрено также голосование, будет создана мандатная комиссия, добавил источник.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет с 29 по 30 января в Сочи.

Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп сирийской республики, а также действующее правительство и представители оппозиции.