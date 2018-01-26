Чечня и Дагестан оказались в лидерах по исполнению майских указов Путина

Москва, 26 января. Специалисты компании «Медиалогия» составили рейтинг глав субъектов России по выполнению и реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В сфере государственного управления в первую десятку рейтинга вошел Дагестан, а в сфере ЖКХ в топ-10 попала Чечня.

Помимо Дагестана в лидеры в сфере управления также вышли Приморье, Московская и Тульская области. На первых строчках по реализации указов в сфере ЖКХ оказалась Москва, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Чеченская республика замыкает топ-10.

Напомним, 11 майских указов были подписаны Владимиром Путиным в день вступления в должность президента России в 2012 году. Указы содержат 218 поручений правительству страны, которые должны быть выполнены до 2020 года.

Владимир Путин. Биография.