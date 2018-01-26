США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

Вашингтон, 26 января. Власти США расширили список санкций против России, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов США.

В черный список добавили 21 фамилию граждан из РФ и Украины, а также девять наименований компаний. Так, например, под санкциями оказались замминистра энергетики России Андрей Черезов и глава департамента министерства энергетики Евгений Грабчак. Ограничения также были наложены на дочерние предприятия «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта», пишет «Газета.ру».

Напомним, что западные страны ввели санкции против России в связи с событиями на Украине. Российская сторона называет эти меры несправедливыми и неправомерными. При этом Москва неоднократно заявляла, что РФ будет адекватно реагировать на подобные недружественные действия.