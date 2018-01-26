В Минэкономразвития ожидают повышения рейтинга РФ всеми международными агентствами

Москва, 26 января. Рост экономического рейтинга России в 2018 году отметят все международные агентства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что ранее рейтинг России по многим пунктам был занижен.

«Они (международные агентства, составляющие рейтинги экономического развития — прим. ФАН) во-первых перестарались в момент понижения, а теперь пытаются максимально оттянуть момент повышения, чтобы минимально признавать те ошибки, которые они совершили. Все экономические показатели... говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше», — заявил Орешкин в интервью каналу «Россия 24».

Министр напомнил, что российская экономика вернулась к росту, а показатели инфляции в стране низкие. Орешкин подчеркнул, что бюджет постепенно выходит в зону профицита, и «мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать».

Глава Минэкономразвития заявил, что таким образом есть все основания рассчитывать на то, что в текущем году «мы увидим рейтинг РФ на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств».

Отметим, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что, по его мнению, Россия заслуживает повышения суверенного рейтинга. Как отмечает «Газета.ру», Дмитриев обратил внимание на то, что позитивный рейтинг агентства Moody's прекрасно иллюстрирует тот факт, что экономика Россия активно восстанавливается.