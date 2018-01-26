Губернатор Амурской области приступил к выполнению поручений Путина

Комсомольск-на-Амуре, 26 января. Губернатор Амурской области Александр Козлов приступил к выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, который передал главе региона папку с замечаниями во время своего визита в Приамурье.

По итогам личного приема граждан Козлов распорядился провести работу с предприятиями, задерживающими работникам зарплату, организовать приют для бродячих животных, где их будут содержать и стерилизовать, а также поднял вопрос о ремонте дорог в регионе. Отдельной темой стала дорога от Тынды до поселка Дипкун.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин встретился с несколькими губернаторами и передал им папку с поручениями, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Это произошло вскоре после того, как российский лидер пообщался с россиянами в ходе прямой линии.

Владимир Путин. Биография