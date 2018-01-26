Гордон об отказе от выборов: Хотела бы конкурировать только с Путиным

Москва, 26 января. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, снявшая свою кандидатуру с выборов-2018, объяснила свой отказ от президентской гонки.

Первоначально объяснение было кратким. Так, она заявила, что не желает участвовать в «фарсе» и «принимать участия в шоу». Ее заявление вызвало реакцию главы ЦИК РФ.

«Странно, а до этого участвовала, значит, никаких препятствий не было… Если уж «участвовать в шоу, в фарсе», то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать», – с иронией заметила Элла Памфилова.

А телеведущий Владимир Соловьев в шутку объяснил ее отказ от участия в выборах неспособностью решить трудностями с выбором фамилии (в начале января Гордон сообщала о своих планах сменить фамилию в знак уважения к своим соотечественникам, - прим. ФАН).

Теперь журналистка заявляет, что единственный человек, с которым ей было бы интересно дебатировать и вступать в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин.

«Меня интересует реальная политическая сила, поскольку я шла в политику, а не в бордель», — заявила она в интервью газете «Взгляд».

Именно поэтому, по ее словам, сегодня она объявила о создании Конституционно-демократической партии России, «заявила об этом во всеуслышание». «Я буду работать именно над этим проектом», — подчеркнула она.

Реакцию Соловьева Гордон связала с тем, что якобы десять лет назад он получил от нее «отказ как от женщины». «Потому его попытки привлечь мое внимание меня не интересуют», — пояснила она.

Отметим, что сам Соловьев уже отреагировал на выпад Гордон. «Это очень смешно ))) я теперь в эротических фантазиях недокандидата в президенты )))))», — написал он в своем микроблоге в Twitter.