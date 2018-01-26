Новую школу построят в Рузаевке при поддержке Путина

Саранск, 26 января. При активной поддержке президента России Владимира Путина в Рузаевке будет построена новая школа. Стоимость объекта составила 548 миллионов рублей, большая часть из них была выделена из федерального бюджета.

Отметим, что 1 февраля пройдет День открытых дверей для родителей будущих учеников школы. Гости смогут ознакомиться с новой инфраструктурой, увидеть новые современные классы, осмотреть столовую, актовый и спортивный залы.

Ранее сообщалось, что Мордовия получила почти 450 миллионов рублей из федерального бюджета страны.

Так, 292 миллиона выдало республики правительство России, отметив таким образом высокие показатели социально-экономического развития. Еще 150,5 миллионов регион получит из резервного фонда президента России Владимира Путина.