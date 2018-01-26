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Сирия сегодня: ССА готовится уничтожить ИГИЛ в Даръа, жители Идлиба призвали террористов уйти
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    Сирия сегодня: ССА готовится уничтожить ИГИЛ в Даръа, жители Идлиба призвали террористов уйти

    19:30  26 Января 2018
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    Сирия сегодня: ССА готовится уничтожить ИГИЛ в Даръа, жители Идлиба призвали террористов уйти

    Сирия, 26 января. Сотни жителей Идлиба вышли на протест с призывом к «Тахрир аш-Шам» покинуть город; боевики мобилизуются, чтобы уничтожить ИГИЛ1 на юго-западе Сирии; курдские отряды YPG уничтожили турецкий танк на севере кантона Африн. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Протесты в Идлибе

    Десятки разгневанных протестующих вышли на улицы Идлиба, чтобы потребовать от вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов аффинированной с «Аль-Каидой»1 группировки «Джебхат ан-Нусра»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) покинуть город, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Известно, что протестные шествия начались после похорон молодого человека, который был убит террористами «Тахрир аш-Шам», бесчинствующими в Идлибе.

    Протестные шествия начались после похорон молодого человека, который был убит террористами «Тахрир аш-Шам»

    Это не первый случай, когда люди, живущие в захваченных боевиками населенных пунктах, пошли против экстремистских группировок. Жители города Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб также вышли на протест против пребывания террористов на сирийской земле.

    В Дамаске несколько дней продолжаются протесты против «Тахрир аш-Шам». Десятки тысяч жителей пригородов, в том числе и перемещенные лица, призвали радикальных исламистов покинуть город, после чего боевики открыли огонь по толпе. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

    Оппозиция бросила вызов ИГИЛ

    Боевики, относящие себя к так называемой «умеренной» оппозиции, как сообщается, мобилизуются для крупного наступления, чтобы уничтожить очаг «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в юго-западной части провинции Даръа, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Группировка «Южный фронт», входящая в состав Сирийской свободной армии (ССА), объявила, что готовится к массированной операции по полному уничтожению связанных с ИГИЛ боевиков «Джейш Халид Ибн аль-Валид», базирующейся на юго-западе провинции Даръа. Боевики ССА призвали присягнувших на верность ИГИЛ боевиков «сдаться, пока не стало слишком поздно». В официальном сообщение «Южного фронта» сказано, что «дни ИГ сочтены».

    Боевики ССА призвали присягнувших на верность ИГИЛ боевиков «сдаться, пока не стало слишком поздно»

    Группировка «Джейш Халид Ибн аль-Валид» численностью две тысячи боевиков контролирует территорию в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа, удерживая несколько довольно крупных городов (по сирийским стандартам) и десятки деревень. До сих пор все предыдущие попытки повстанческих групп выгнать ИГИЛ из провинции Даръа не увенчались успехом, зачастую с огромными потерями.

    Сирия сегодня: ССА готовится уничтожить ИГИЛ в Даръа, жители Идлиба призвали террористов уйти

    Курды дали отпор ВС Турции

    Подразделения курдских Отрядов народной самообороны (YPG) уничтожили турецкий танк в северной части кантона Африн в провинции Алеппо, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Турецкий танк передвигался по району Раджу в Африне, когда его поразила противотанковая управляемая ракета (ПТУР), которая была запущена силами YPG.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #игил #курды #идлиб #даръа #сса #африн #ypg #тахрир аш-шам #хайят тахрир аш-шам
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