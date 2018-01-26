РЕН ТВ покажет два сезона легендарного сериала «Бандитский Петербург»
Москва, 26 января. Российский телеканал РЕН ТВ 28 января покажет два первых сезона легендарного сериала «Бандитский Петербург», который сделал известным актера Александра Домогарова и подарил хит Игоря Корнелюка «Город, которого нет».
В 2000 году сериал режиссера Владимира Бортко стал сенсацией отечественного ТВ, он вывел российские криминальные саги на новый уровень. История «о лихих 90-х» принесла славу актерам Александру Домогарову, Дмитрию Певцову и Алексею Серебрякову. На экраны вышло восемь частей, но культовыми стали два сезона «Барон» и «Адвокат».
Главного героя «Барона», журналиста Серегина, сыграл Домогаров. Он расследовал похищение картины Рембрандта и окунулся в преступный мир Петербурга. История, рассказанная Дмитрием Певцовым, это история о мести следователя прокуратуры за гибель родителей. Все серии первого и второго сезона зрители могут увидеть в воскресенье.