«Потуги не сработают»: Саакашвили отреагировал на свой домашний арест

Киев, 26 января. Опальный политик Михаил Саакашвили счел решение суда о его домашнем аресте попыткой ограничить его политическую деятельность и тут же анонсировал проведение новых протестных акций и маршей за импичмент президенту Украину Петру Порошенко.

Как сообщалось ранее, постановление о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста вынес апелляционный суд Киева. Политика обязали не покидать дом с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск), а также носить электронный браслет.

«То, что они (суд) сегодня сделали, — это прямая попытка ограничить мою политическую деятельность… Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают», — заявил экс-губернатор Одесской области после судебного заседания.

Он также пообещал, что в ближайшее время он вместе со своими сторонниками будет объявлять о проведении маршей за импичмент.

Кроме того, Саакашвили заявил, что проведет переговоры с другими политическими силами о объединении для отстранения действующего украинского президента от власти.