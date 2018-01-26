Верующие Десятинной церкви в Киеве: «Нас целенаправленно запугивают»

Киев, 26 января. Верующие рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о последствиях атаки неонацистов. Напомним, накануне боевики украинских националистических организаций «С14», «Традиции и порядок» и «Сокол» атаковали Десятинную церковь Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Националисты с помощью циркулярной пилы демонтировали информационный стенд возле церкви и пытались проникнуть внутрь часовни.

Это произошло 25 января. Перед атакой на церковь радикалы напали на офис «Православного союза журналистов», расположенный в помещении бизнес-центра на Ильинской, 12. Затем националисты направились в сторону Андреевского спуска. Там располагается Десятинная церковь УПЦ Московского патриархата. Дебош продолжился и здесь. У храма активисты кричали речевки «Геть московского попа!» («Долой московского попа!» — прим. ФАН), наклеили на церковь агитационные листовки и попытались проникнуть внутрь. После чего болгаркой спилили металлический информационный щит. Также участники акции подожгли входную дверь, обклеили фасад часовни листовками с нецензурными выражениями, сломали камеру видеонаблюдения и повредили электропроводку кондиционера.

Несмотря на то, что всего в 100 метрах от церкви расположено здание республиканского МВД, первые полицейские прибыли тогда, когда молодчики уже расходились, никто задержан не был. Напомним, Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь Древнерусского государства, воздвигнутая Владимиром Святославичем на месте кончины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна.

На следующий день после нападения поговорить с журналистом ФАН согласилась прислужница Галина. Настоятеля в этот момент не было. После утреннего молебна он отправился в полицию, чтобы потребовать проведения расследования по факту хулиганства. Галина рассказала ФАН о своем отношении к нападению и последствиях.

— Церковь будет работать, несмотря на нападение?

— Была ночная смена, литургия. Был утренний молебен.

— Люди напуганы?

— Ну что делать? Как Бог даст. Вы же видели, что это не в первый раз. В декабре 2012 года разбили окно и кинули бутылку с зажигательной смесью. Выгорел киот Богоматери Минской. Вся церковь закоптилась.

— Были готовы к вчерашнему?

— Как к этому будешь готов, вроде все люди приходят нормальные, а тут такое.

— Не боитесь? Не страшно?

— Ну, как вам сказать... страшно. Нас целенаправленно запугивают.

— Что говорят люди?

— Я пришла только сегодня, после этих событий. Ну что говорят? Нормальные люди, конечно, удивляются. Этого стоило ожидать. Все же кричат, что мы незаконно поставили тут церковь, а вот разрушили ее законно в 1934 году?

— Нападавшие обвиняют вас в связи с Москвой.

— Ну конечно. У нас Украинская православная церковь Московского патриархата. Патриарх у нас Московский. Но ведь греко-католики на Украине кому подчиняются? Папе Римскому! Почему же они не хотят себе выбрать «Папу Украинского»?

Заметим, в ноябре 2017 националистическую ультраправую организацию «С14» внесли в европейский список международных террористических организаций. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на площадках ЕС и ОБСЕ обращал внимание на притеснения со стороны Киева по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Продолжается попустительство захвата храмов канонической Украинской православной церкви, насилие в отношении ее клира и верующих, не прекращаются попытки ограничить деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины», — заявил Лавров.

Реакции на это заявление не последовало.