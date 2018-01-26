Ты рожей не вышел, москаль: кто и зачем оскорбляет россиян на украинской границе

Государственная пограничная служба (ГПС) Украины доложила премьер-министру страны Владимиру Гройсману о «впечатляющих успехах» новой системы пересечения российско-украинской границы. Согласно официальным данным, с начала нынешнего года через соответствующие КПП, оборудованные установками биометрического контроля, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях на территорию страны въехали не менее полумиллиона граждан Российской Федерации, впоследствии беспрепятственно вернувшихся на родину.

Комментируя эту информацию, местные проправительственные СМИ поспешили заявить, что большинство гостей из России «с пониманием и даже радостью» сдают отпечатки пальцев и сканируют радужную оболочку глаза. Независимые источники бьют тревогу, утверждая, что в упомянутых регионах серьезно нарушаются права человека: украинские пограничники ведут себя крайне грубо, а их добровольные помощники промышляют взяточничеством и рэкетом. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

В своих лучших традициях помощник главы украинской ГПС Олег Слободян констатировал, что введение Киевом так называемого «биометрического контроля» на российско-украинской границе подняло Украину на «принципиально новую ступень европейского развития». Дескать, благодаря упомянутой инновации на украинскую территорию из соседнего государства не смогли попасть сотни нелегалов, и были задержаны около десяти человек, находящихся в международном розыске.

«Мы одинаково хорошо относимся ко всем гостям, если они принимают наши правила», — сказал чиновник.

И в качестве иллюстрации продемонстрировал телевизионный ролик, на котором представившийся гражданином РФ пожилой человек восхищается системой украинской пограничной «биометрики».

«Раньше в очереди на пересечение границы я стоял по два-три часа, сейчас же эта простая процедура отняла у меня всего пять минут», — радостно отметил «гражданин РФ», который не только не показал хроникерам собственный паспорт, но и запретил снимать номера своего автомобиля.

«Нет никаких сомнений в том, что такой ролик является банальной и плохо сработанной пропагандистской «уткой», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей наблюдатель международной правозащитной организации Human Rights Action (HRA) Къяртан Селнес. — Распоряжениями того же официального Киева только за последнее время были закрыты 90% пунктов «облегченного» пересечения российско-украинской границы. На пока еще действующих контрольно-пропускных пунктах персонал не справляется с элементарными техническими обязанности, включая обслуживание «биометрики».

Свою злость стражи границы срывают именно на гостях, главным образом — россиянах.

Впрочем, как отмечает правозащитник, определенное настроение гостю из России могут испортить не только и не столько украинские пограничники. Куда хуже — поведение их действующих на общественных началах «коллег», представленных бывшими участниками АТО и активистами местных полулегальных вооруженных формирований неонацистов.

«Я никогда не забуду нашу поездку к родственникам в Нежин на Крещенские праздники в этом году, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН житель Брянска Вилен Абакумов (фамилия изменена, поскольку герой материала еще гостит у родных на Украине — прим. ФАН). — По всей видимости, на пункте пропуска в районе населенного пункта Зерново кто-то из украинских пограничников дал знак своим «друзьям». Нашу машину оставили люди в камуфляжной форме с нашивками какого-то батальона АТО. Начав проверку документов, они стали издеваться над моим именем: «Вилен — это Владимир Ильич Ленин? А ну-ка кричи: «Слава нации, смерть врагам!» Потом разбили дверное стекло наших «Жигулей» (жена и ребенок при этом были в машине), а один из «проверяющих» ударил меня кулаком в лицо, рассмеялся и сказал: «Ох, рожей ты не вышел, москаль! Езжай, лечись!»

«В данном конкретном случае гость из России стал жертвой националистических формирований, действующих в приграничных украинских регионах, — подчеркивает Селнес. — HRA уже зафиксировала не менее пятидесяти подобных случаев. Прямых доказательств вины пограничников здесь зачастую нет, но следует понимать, что в структуры ГПС на местах, как правило, набираются люди, прошедшие через боевые действия в Донбассе. Их «друзья» сегодня формируют так называемые «отряды самообороны», которые на Украине грабят граждан РФ и, прикрываясь «идеей патриотизма», открыто издеваются над обладателями российских паспортов».

В том, что такие издевательства и открытые оскорбления будут продолжаться, нет никаких сомнений. Как заявил на днях лидер правого Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, его структура будет способствовать процессу «фильтрации лиц, прибывающих из Московии».

«Оккупанты и их апологеты должны сидеть дома», — заявил он.

Ему вторит руководство крайне правой группировки «Национальный корпус», отметившее, что НК усилит свои «патрули» в пограничных с Россией областях.

«Мы создадим собственную базу данных, где будут храниться отпечатки пальцев москалей, и наши братья среди пограничников в этом помогут», — говорится в очередном воззвании неонацистов.

А на одном из «патриотических форумов» во Всемирной Паутине некий «Казацкий сотник» предложил брать с уже находящихся на украинской территории граждан Российской Федерации… деньги за возвращение домой.

Вопрос, знают ли о подобном положении вещей местные правоохранители, руководство ГПС и премьер Гройсман, остается риторическим.