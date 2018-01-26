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Россия
Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ
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    Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

    18:22  26 Января 2018  /обновлено: 18:22  26 Января 2018
    88

    Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

    Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ. 

    Соответствующая информация содержится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Кремля.  

    «Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда», — отмечается в сообщении.

    Отметим, председатель Конституционного суда назначается на шесть лет. Решение Путина теперь должны поддержать в Совете Федерации России. 

    Напомним, Зорькин занимает должность председателя КС с 2003 года. 

    Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении, приуроченном к 95-летию Верховного суда РФ, отметил, что поправки о работе судебной системы, которые предлагает высший судебный орган РФ, не должны иметь обратной силы.    

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    Автор: Федор Веснин
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    #путин #конституционный суд #судебная система #председатель #зорькин
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