Сирия итоги недели 21 — 27 января: операция ВС Турции в Африне, битва за Идлиб

Операция ВС Турции в Африне
На этой неделе основное внимание было приковано к курдскому кантону Африн на севере провинции Алеппо. 20 января командование вооруженных сил Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских военных подразделений в Африне. После массированной артподготовки в районе Тель-Рифата и авиабазы Минниг, протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» при поддержке турецких военных начали активные боевые действия на пяти ключевых направлениях. На данный момент протурецкие силы смогли войти в район Африна на несколько километров, однако курдские отряды самообороны сдерживают натиск.
Между тем, расположенный в районе Африна филиал российского Центра примирения враждующих сторон оказывает необходимую помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий через зону деконфликтации в Тель-Рифате. Кроме того, как сообщили в Минобороны, российская сторона считает причиной обострения ситуации в Африне провокационные меры США, направленные на автономию районов с преимущественно курдским населением. В частности, военное ведомство напомнило о заявлениях США о создании в сопредельных с Турцией районах «сил безопасности границ», поддержку вооруженных группировок боевиков ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые вливаются в проамериканские структуры, а также поставки курдам переносных зенитно-ракетных комплексов.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, все вышеперечисленные меры привели Турцию «в бешенство». Россия убеждена, что курды должны быть одним из участников мирного урегулирования сирийского конфликта, однако действия США по обособлению территории, подконтрольной курдам, отгораживают курдов от диалога с официальным Дамаском и способствуют распаду Сирийской Арабской Республики.
Взятие Абу-Духура
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает операцию против боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Идлиб. 21 января сирийским правительственным силам удалось выбить боевиков местных бандформирований с территории аэродрома Абу-Духур, расположенного в провинции Идлиб. Как сообщает Минобороны РФ, в результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
После освобождения базы «Абу Духур» правительственные части продолжили развивать наступление в юго-восточной части провинции Идлиб при поддержке российской авиации. Войска Сирии достигли окраин города Абу Духур, в окрестностях которого находится авиабаза, и зачистили город от боевиков. По информации сирийских военных источников, далее сирийская армия будет продвигаться в сторону осажденных городов Аль-Фуа и Кефрайя, в которых от постоянных обстрелов страдает мирное шиитское население.
«Химическое шоу» 2.0
Западные СМИ вновь начали тиражировать информацию об инцидентах с химическим оружием. На этой неделе неизвестные активисты сообщали, что в городе Дума в оазисе Восточной Гуты близ Дамаска могло быть использовано химическое оружие. Представители США поспешили обвинить в якобы имевшей место атаке официальный Дамаск и Москву, традиционно не приводя никаких доказательств. В ответ на провокации Штатов, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил с предложением создать новый международный следственный орган, который занялся бы расследованием применений химического оружия на основе безупречных и неопровержимых данных. По мнению дипломата, такой следственный орган должен быть профессиональным и деполизитизированным. По его словам, проект соответствующей резолюции уже подготовлен российской стороной и будет распространен в ближайшее время.
1 Организация запрещена на территории РФ.