Сирия итоги недели 21 — 27 января: операция ВС Турции в Африне, битва за Идлиб

Операция ВС Турции в Африне

На этой неделе основное внимание было приковано к курдскому кантону Африн на севере провинции Алеппо. 20 января командование вооруженных сил Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских военных подразделений в Африне. После массированной артподготовки в районе Тель-Рифата и авиабазы Минниг, протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» при поддержке турецких военных начали активные боевые действия на пяти ключевых направлениях. На данный момент протурецкие силы смогли войти в район Африна на несколько километров, однако курдские отряды самообороны сдерживают натиск.

Между тем, расположенный в районе Африна филиал российского Центра примирения враждующих сторон оказывает необходимую помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий через зону деконфликтации в Тель-Рифате. Кроме того, как сообщили в Минобороны, российская сторона считает причиной обострения ситуации в Африне провокационные меры США, направленные на автономию районов с преимущественно курдским населением. В частности, военное ведомство напомнило о заявлениях США о создании в сопредельных с Турцией районах «сил безопасности границ», поддержку вооруженных группировок боевиков ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые вливаются в проамериканские структуры, а также поставки курдам переносных зенитно-ракетных комплексов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, все вышеперечисленные меры привели Турцию «в бешенство». Россия убеждена, что курды должны быть одним из участников мирного урегулирования сирийского конфликта, однако действия США по обособлению территории, подконтрольной курдам, отгораживают курдов от диалога с официальным Дамаском и способствуют распаду Сирийской Арабской Республики.