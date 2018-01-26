Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которых обсуждалась подготовка к конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«26 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии де Мистурой. В ходе беседы подробно обсуждалась подготовка конгресса сирийского национального диалога, открывающегося 29 января в Сочи», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что Сергей Лавров вновь подтвердил особое значение конгресса для успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса.

Конгресс сирийского национального диалога состоится 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил на конгресс порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждался вопрос о подготовке к проведению конгресса национального диалога Сирии в Сочи.