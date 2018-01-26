Главные новости 26 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 26 января.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом на завтраке в Страсбурге, сообщения о котором ранее распространили украинские СМИ. Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге.

Действующий президент Чехии Милош Земан и его соперник по второму туру выборов главы государства Йирж Драгош в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма. Кандидаты в президенты Чехии обсудили на дебатах статус Крыма.

Человекоподобный робот София сломалась после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» . В Сети над случившимся смеются, однако есть и те, кто с грустью отмечает, что «там сломалась целая страна», поэтому удивляться не приходится. «Испугалась СБУ и начала плакать»: украинцы объяснили реакцию робота на вопрос от Киева.

Кандидат в президенты РФ Екатерина Гордон заявила, что не будет участвовать в выборах. Гордон отказалась от участия в выборах президента России.

Ушедшая из жизни в этот четверг актриса и певица Людмила Сенчина более года боролась с тяжелой болезнью. Об этом сообщает продюсер певицы Владимир Андреев. Продюсер Сенчиной рассказал, что та полтора года боролась с тяжелой болезнью.

Сегодня в Интернете пользователи скорбят об уходе из жизни народной артистки России Людмилы Сенчиной, обсуждают неожиданную смену имиджа сразу трех кандидатов в президенты России и наставления главы государства Владимира Путина студентам. Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж.

ВКС РФ и САА уничтожили группу бывших боевиков ИГ1 на пути в Ат-Танф. «Силы Тигра» отбили контратаку «Ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба. Британские добровольцы намерены помочь курдам отразить наступление Турции в Африне. Сирия новости 26 января 07.00: «Тигры» отбили контратаку «Нусры», бывшие члены ИГ уничтожены на пути в Ат-Танф.

Благодаря поддержке ВКС РФ САА отбила нападение ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. Турецкие ВВС бомбили позиции курдов в Алеппо и в Ракке. «Джебхат ан-Нусра»1 заявила о готовящейся антиправительственной операции на севере САР. Сирия итоги за сутки на 26 января 06.00: атака бывших ИГИЛовцев у Абу Кемаля, турки ударили по Ракке и Алеппо.

Российская и американская сторона разработали и согласовали маршруты движения судов в Арктике. На эту меры Москве и Вашингтону пришлось пойти из-за значительного роста судоходства в регионе. Россия и США согласовали маршруты движения судов в Арктике.

1 Организация запрещена на территории РФ.