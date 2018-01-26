Парламент Польши законодательно запретили «бандеровскую идеологию»

Варшава, 26 января. Парламент Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая предусматривает уголовную ответственность за пропаганду украинских националистических организаций и их руководителей, а также за отрицание их преступлений.

Законопроект поддержали 279 из 414 депутатов. Автором поправки выступила партия Kukiz`15. Закон предусматривает лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов, а также за публичное одобрение «бандеровской идеологии». К уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов могут привлекаться как граждане Польши, так и иностранцы.

Стоит отметить, что с того момента, как Польша и Украина стали суверенными государствами, наибольшую напряженность в двусторонних отношениях вызывали не текущие политические разногласия, а исторические события. При этом всего за несколько лет после государственного переворота в Киеве отношения между Украиной и Польшей значительно ухудшились.