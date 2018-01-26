Эрдоган обсудил с премьером Великобритании операцию Турции в сирийском Африне

Анкара, 26 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе переговоров обсуждалась военная операция Турции против курдов в сирийском Африне. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Президент сообщил Мэй, что операция «Оливковая ветвь» проводится в полном соответствии с международным правом, ее целью являются террористические организации PYD (курдская партия «Демократический союз» - прим. ФАН), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), при этом проявляется максимальная чувствительность к мирному населению», — сообщил источник.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции против курдов на северо-западе Сирии. За первые сутки операции авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна.

Военная операция Турции стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «силы безопасности границы», которые будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне. Кроме того, глава государства рассказал членам Совбеза о телефонных переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 23 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.