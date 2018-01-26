Навальный попытается спровоцировать задержания, чтобы получить политические очки — эксперт

Блогер и политик Алексей Навальный два дня назад побывал в Страсбурге на заседании Большой палаты ЕСПЧ, чтобы дать показания по якобы незаконным задержаниям за проведение несогласованных протестных акций в 2012-2014 годах. Несмотря на то, что в кодексе об административных правонарушениях конкретно прописаны виды наказания за данное правонарушение, Навальный продолжает судиться с Россией.

Большая палата европейского суда вынесет свое решение предположительно через несколько месяцев.

Независимый политический аналитик и журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что визит Навального в Европу связан с тем, что он должен создавать хоть какую-то видимость деятельности, чтобы продолжать получать финансовую поддержку от тех лиц, которые разделяют его идеи и курируют деятельность блогера-политика.

«Сам визит в суд ему ничем не угрожает, но зато потом о нем можно выпустить много видеороликов и написать кучу постов о том, что вот, он добивается справедливости, в том числе и в Страсбурге. Но как ему справедливо указали пользователи в соцсетях, которые знакомы с ситуацией, суд уже давно все признал, и все бумаги им были получены. Я лишь вижу, что Алексей Навальный для того, чтобы удержать стремительно падающую популярность, устраивает очередные гастроли, чтобы хоть как-то объяснить свою деятельность», — заключил Асафов.

Политолог Владимир Киреев в свою очередь заметил, что Запад всеми способами старается ослабить Россию, используя для этого различные рычаги и механизмы.

«Вопрос в том, насколько эффективен такой инструмент, как «феномен Навального». Западные аналитики и пресса признали, что Навальный является неудачным кандидатом для этих целей, и их элиты сегодня точно не делают на него основную ставку. Можно сказать, что Навальный — это отработанный вариант, но если есть возможность его использовать, то почему бы и не сделать этого?» — рассуждает Владимир Киреев.

28 января в некоторых городах России готовятся акции протеста — Навальный вынуждает своих сторонников бойкотировать выборы. Некоторые аналитики отмечают, что блогер может спровоцировать даже собственное задержание, чтобы заработать очки популярности.

Александр Асафов уверен, что Алексей Навальный будет скрупулезно взвешивать все свои решения, поскольку за чередой задержаний может последовать замена условного срока наказания на реальное лишение свободы.

«Тем не менее, он попытается создать максимальную напряженность. Мы говорим о политическом капитале, но для Навального эти акции — капитал в прямом смысле этого слова — чем громче он критикует власть, тем больше он получит пожертвований, на которые живет он, его ближайшее окружение и его структуры», — подытожил Асафов.

Политолог Наталия Елисеева говорит, что Навальный потерял позиции.

«Абсолютная разобщенность в рядах, они не могут договориться, кто является их лидером, кто и за что отвечает. Во-вторых, Навальный выпал из повестки. Он совершенно не отвечает тем требованиям лидера, которые сегодня существуют в обществе», — объясняет политолог.

Она также акцентировала внимание на том, что поддержка блогера резко упала.

«И сейчас единственный выход для него — это вывести людей на улицы и попытаться вернуть себе былую «славу». Для этого ему нужны посадки. В принципе, политика Навального по отношению к своим сторонникам не изменилась: ему совершенно не важна их судьба, ему важно лишь поднять свой рейтинг. Все его призывы выйти на улицы нужны именно для этого. А сам Леша будет отсиживаться и писать гневные посты в Интернете», — продолжает Наталия Елисеева.

При этом она особо подчеркнула, что самому Навальному невыгодно его заключение в СИЗО, поскольку после митингов он, вероятно, устроит турне по городам.