Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России

Казань, 26 января. Развития духовности и поддержка религиозных конфессий со стороны президента России Владимира Путина является большим вкладом в единение российского общества. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с духовными лидерами мусульман в Казани.

По его словам, развитие исламского образования, подготовка специалистов в сфере ислама является реальным вкладом в профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве.

«Значимо, что наш президент всегда поддерживал и поддерживает эти начинания», — сказал Гильмутдинов.

Он также напомнил, что в 2017 году комитет Госдумы по делам национальностей поддержал при рассмотрении бюджета выделение дополнительных 50 миллионов рублей на подготовку исламских богословов и персонала религиозных организаций, а также специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на базе Болгарской исламской академии. Гильмутдинов подчеркнул, что это стало ощутимым вкладом в межнациональное благополучие России на годы вперед.