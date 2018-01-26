18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Екатеринбургский театр покажет в Великом Новгороде оперу про Ганди на санскрите
Политика
Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России

    17:44  26 Января 2018  /обновлено: 17:44  26 Января 2018
    335

    Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России

    Казань, 26 января. Развития духовности и поддержка религиозных конфессий со стороны президента России Владимира Путина является большим вкладом в единение российского общества. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с духовными лидерами мусульман в Казани.

    По его словам, развитие исламского образования, подготовка специалистов в сфере ислама является реальным вкладом в профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве.

    «Значимо, что наш президент всегда поддерживал и поддерживает эти начинания», — сказал Гильмутдинов.

    Он также напомнил, что в 2017 году комитет Госдумы по делам национальностей поддержал при рассмотрении бюджета выделение дополнительных 50 миллионов рублей на подготовку исламских богословов и персонала религиозных организаций, а также специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на базе Болгарской исламской академии. Гильмутдинов подчеркнул, что это стало ощутимым вкладом в межнациональное благополучие России на годы вперед.

    Накануне Владимир Путин посетил с рабочим визитом в Казань. В рамках поездки глава государства провел встречу с мусульманскими религиозными деятелями в Казани. По итогам встречи глава государства заявил, что Татарстан является хорошим примером того, что представители разных религий могут чувствовать себя свободно.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #ислам #казань #татарстан #гильмутдинов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

      18:22 26 Января 2018 88
      Читать
      17:41
      Сегодня

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7684

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5740

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21459

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40356

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5290
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      203
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      651
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      689
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1467